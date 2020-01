VIDEO. Danna Paola imita a la perfección a Belinda, aquí la prueba

México.- Además de actuar, modelar, actuar y cantar, la mexicana Danna Paola mostró que tiene otro talento, imitar a su colega Belinda a la perfección.

Y lo demostró al volante con ‘El Escorpión Dorado’, quien la cuestionó sobre su rivalidad con la ex novia de Lupillo Rivera, pero ella lo negó, pues ni siquiera la conoce.

Danna Paola, de 24 años, de paso negó que la compañera a la que golpeó en una ocasión en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) por ofenderla sea Belinda, de 30, pues son de distintas generaciones.

No, no nos tocó en la misma generación… fíjate que de hecho no la conozco”, dijo y señaló que quien las rivalizó fue la prensa.

Y antes de mostrar su talento oculto, aclaró que a Belinda la respeta mucho, enseguida comenzó a imitarla en voz y expresiones, a la perfección.

Yo no soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra”, “Yo canto de todo, de todo, me encanta hip hop, el Cartel de Santa, me encanta de todo, yo canto de todo”, imitó Danna Paola a Belinda.