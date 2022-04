México.- El destape de una nueva ola de feminicidios por el reciente caso de Debanhi Escobar tiene afligido a todo México, y su muerte, que fue confirmada el fin de semana tras encontrarla en la cisterna de un motel a las afueras de Monterrey, hizo que el cantante Edén Muñoz escribiera una estremecedora canción.

El exvocalista de la agrupación Calibre 50, Edén Muñoz, escribió un emotivo tema con todo respeto en memoria de Debanhi Escobar y de todas las personas que aún buscan a un ser querido desaparecido.

Eden Muñoz de 31 años es originario de Los Mochis, Sinaloa./ Foto: Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico originario de Los Mochis, Sinaloa, escribió su sentir con respecto al caso de la joven que fue a una fiesta en Monterrey, Nuevo León y ya no llegó a casa.

“Me tiene demasiado sensible el caso de #debanhiescobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música”, indicó el cantante.

“Hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”, agregó para presentar el tema.

El caso de Debanhi Escobar destapó una nueva ola de feminicidios en México./ Foto: Especial

El tema de Edén Muñoz

La letra de la canción de Edén Muñoz para Debanhi Escobar dice lo siguiente:

"Cuanto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás.

"No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar", dice la emotiva canción.

En los comentarios a la publicación del artista, escribieron colegas como Sandra Echeverría, Esmeralda Ugalde y Sherlyn González.

"Qué hermosa canción, ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos a diario en nuestro país!, Te quiero compa", escribió Sherlyn.

La publicación de Edén Muñoz en su cuenta de Instagram sobre el caso de Debanhi Escobar./ Foto: Captura

El tema fue publicado de manera simultánea en las cuentas oficiales de Instagram y Youtube del cantante y está acompañado de una ilustración de la última foto que circuló de Debahni en Monterrey.

Debanhi Escobar fue encontrada 13 días después de su desaparición, la cual se dio en la llamada "Ruta del terror", como los ciudadanos locales llaman a la zona por el amplio historial de desapariciones en ese sitio, ubicado en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo.

El cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, que se encontraba muy cerca del sitio donde fue vista por última vez.