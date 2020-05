VIDEO. Destapan posible traición de Tano en asesinato de su primo Valentín Elizalde

México.- La historia del asesinato del famoso cantante Valentín Elizalde hace 13 años en Reynosa, Tamaulipas, daría un giro inesperado. Salió a la luz que su primo y único sobreviviente esa noche, Tano Elizalde, puede estar involucrado.

Valentín Elizalde falleció acribillado, al igual que su representante, Mario Mendoza, el 25 de noviembre de 2006 a bordo de la camioneta Suburban que los trasladaría de un palenque en Reynosa, Tamaulipas. Esa ocasión, el único sobreviviente fue casualmente su primo Tano Elizalde.

¿Pero fue sólo suerte la que tuvo Tano o fue una emboscada en la que participó?. Las respuestas las dio su propia esposa para ‘Ventaneando’.

Marisol Castro, esposa de Tano, respondió y recordó aquella noche, en la que el ‘Gallo de oro’ pudo ser traicionado por su propio primo, colaborador y amigo, a quien por cierto ella notó nervioso el día del asesinato.

Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, me dijo que no quería ir, prefería que Mario (Mendoza) agarrara esa fecha, ahora que pasa el tiempo, por los hermanos de Vale me voy enterando que él fue el que agarró esa fecha”, declaró Marisol.