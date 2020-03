VIDEO. Detectan grave error en nuevo video de ‘Rojo’, de J. Balvin

Colombia.- Fans e internautas encontraron un notable error en el nuevo video del tema ‘Rojo’ del reguetonero J. Balvin, el cual se estrenó apenas el pasado 27 de febrero. A la fecha lleva 41, 991, 399 reproducciones.

El mensaje del nuevo video de ‘Rojo’ es que hablar por teléfono cuando se va al volante no es buena idea, pues puede ocurrir una tragedia. Pero aún así, internautas señalaron que alguien se filtró en el video y lo hicieron notar.

Pese a que es notorio el error en el clip del colombiano, algunos youtubers salieron en su defensa y señalan que el mensaje que envía J. Balvin es más fuerte que cualquier detalle.

Bueno es un video… nada es perfecto… pero quizás deja un mensaje”, “Si no me lo decían, no me daba ni cuenta”, “Ni cuenta me di, pero sí del mensaje del video… increíble”, le escribieron al intérprete de ‘Morado’.