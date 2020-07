VIDEO. Diana Golden, guapa actriz de Televisa, se forma para pedir despensas

CDMX.- Debido a la crisis económica que se vive a causa de la pandemia del coronavirus, la industria de la televisión es una de las más afectadas y esto alcanzó a la guapa actriz de Televisa, Diana Golden, quien ha tenido que recurrir a formarse para recibir una despensa de alimentos y poder sobrevivir.

La actriz de 54 años es una de las famosas que se quedaron sin empleo y que actualmente no tiene ni para comprar lo elemental para comer.

La también conductora de origen colombiano fue captada en uno de los puntos en donde se están dando despensas para quienes las necesiten en estos momentos.

Luego de recibir su despensa, la ex esposa de Alfredo Adame se reunió con los medios de comunicación a los que les explicó que se siente muy agradecida con la ayuda que está recibiendo en estos momentos.

Bendito sea Dios, agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA, sinceramente no sé cómo hubiéramos alcanzado a sobrevivir porque con esto, el dinero que me sobra lo compro en croquetas”, declaró.

Diana Golden dejó claro que no le da pena formarse para recibir una de las despensas, pues su situación es vulnerable y necesita de esa ayuda.

Y añadió que no le importa recibir críticas por recibir la despensa, pues asegura que el Gobierno está más preocupado por otras situaciones que por quienes más lo necesitan, así que no le importa el qué dirán.

Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda… De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad? Nuestro gobierno está más preocupado por su Tren Maya”.