VIDEO. Disfrazado de tránsito, Adam Levine regala boletos para Maroon 5

Estados Unidos.- El famoso líder de la banda Maroon 5, Adam Levine, se disfrazó de tránsito para regalar boletos como multas a varios conductores en Los Ángeles, California.

En redes sociales circulan videos donde Adam Levine, líder del grupo Maroon 5, se disfrazó de tránsito para ‘multar’ a los conductores en las calles de Los Ángeles pero en realidad les regaló boletos para su concierto.

El cantante de 40 años volvió a sorprender a las personas, esta ocasión entró en el papel de policía vial como parte del show de Jimmy Kimmel.

Levine, con lentes negros, gorra y una libreta de multas se disfrazó y pasó desapercibido para retener por segundos a los conductores con excusas como “te estacionaste mal” o “sólo tienes 30 segundos para depositar una moneda en el parquímetro”.

Tras darles instrucciones les daba el boleto del concierto con lo que los desconcertó, incluso uno de los conductores lo grabó para señalar que la multa era injusta y tras darse cuenta que era el cantante, sonrió.

Una de las afortunadas que consiguió un boleto resultó no conocer al grupo musical, lo que en ese momento causó la risa del intérprete de ‘She Will Be Loved’.