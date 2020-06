VIDEO. Doble fortuna cobró Luis Miguel por hacer comercial de comida

México.- El cantante Luis Miguel sorprendió a todos cuando se supo que era la nueva imagen de una aplicación de entrega de comida a domicilio, pero no fue gratis, el ‘Sol de México’ cobró una exorbitante doble suma millonaria.

La sorpresa de que el famoso cantante era el nuevo embajador de esta aplicación fue para todos, pero tuvo un precio muy alto para la firma, informó la periodista Martha Figueroa en el programa ‘Con Permiso’, que se transmite por Unicable.

Agregó que Luis Miguel hizo el comercial en Miami, Florida, y se filmó antes de que empezara el coronavirus (Covid-19) y aunque parece que lo hicieron con un celular, no fue así, lo hizo una agencia mexicana.

Martha Figueroa explicó que por aparecer 20 segundos en el comercial, Luis Miguel cobró 22 millones de pesos por el lado de México, por anunciar para este país, lo que equivale a un millón de dólares.

Agregó que a parte, el ‘Sol de México’ cobró otros 24 millones de pesos, lo que equivale a otro 1.1 millón de dólares por el lado de iberoamérica, que son todos los países donde se habla español.

Ante lo dicho por Martita, como también le dicen, Juan José ‘Pepillo’ Origel no daba crédito.

Incluso el ex conductor de ‘Intrusos’, programa de Televisa, bromeó al decir que a él lo pueden llamar para hacer un comercial y promocionar las guacamayas de León.

Martha agregó que el comercial de Luis Miguel forma parte de una campaña que se hizo en todo el mundo con una celebridad como él.

La periodista Martha Figueroa no quiso dejar pasar su opinión respecto al nuevo comercial de Luis Miguel, el cual estuvo a cargo del publicista Héctor Fernández, el cual calificó de horroroso.

Héctor Fernández lo hizo, que por cierto le llamé para que me contara los detalles y no quiso, de todos modos me enteré Héctor, gracias por no tomarme la llamada”, le mandó decir Figueroa a Fernández.