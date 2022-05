México.- Eduin Caz causó la preocupación de sus fans, de sus compañeros de Grupo Firme, de su familia y de su staff, tras ser ingresado de emergencia en el hospital después de su concierto del 7 de mayo de 2022 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Debido a que circularon versiones como una sobredosis o un mal cardíaco, el mismo Eduin Caz decidió informar a través de un video en su cuenta de Instagram qué es lo que le pasó.

“Buenas noches, estoy haciéndoles este en vivo porque hay muchos chismes, mucha información errónea con lo que me pasó, y dije, voy a hacerles un en vivo para explicarles masomenos qué me pasó y para la gente que se preocupó sepan que está todo bien”, así comenzó el cantante su video en el que aparece recostado sobre un sillón, con una sudadera de manga larga color beige.

Eduin Caz utilizó su cuenta de Instagram para informar lo que realmente le pasó./ Foto: Captura

Luego contó que el viernes 6 de mayo fue un día muy estresante porque llovió y cayó granizo en la Ciudad de México, donde tenían agendado un concierto en el Foro Sol.

“El día viernes fue bien estresante porque llovió muy cabrón, cayó granizo, pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50 mil gentes y a mí no me gusta cancelar eventos que era lo más probable que iba a pasar porque me dijeron ‘se tiene que cancelar, no puedes usar fuego, pirotecnia’... tons era muy estresante y ya andaba yo como mal”, declaró el artista.

Enseguida reveló que debido al estrés que estaba sintiendo, se le olvidó que tiene una hernia de hiato, una afección en la cual la parte superior del estómago se abulta a través de una abertura en el diafragma, y tomó demasiado alcohol.

“Tomé mucho mucho mucho mucho porque estaba como molesto, enojado y no me podía concentrar, no me hallaba, me puse borracho, borrachisisísimo el viernes y si se van tiempo atrás, los que son mis verdaderos fans, saben que tengo una hernia hiatal crónica que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla”, destacó.

Sin embargo, como al músico se le olvidó la enfermedad que padece, le entró al alcohol y a los alimentos grasosos como la birria, que se comió para bajarse la ebriedad, pero al contrario, le provocó un ardor insoportable en su organismo.

“Ese día a mí se me olvidó por completo porque en los otros shows he tomado y sí me he puesto jarra pero no como el viernes, el viernes me eché como 3, 4 shots de 10 segundos, era demasiado y terminé muy borracho y me ardía el estómago.

“El sábado amanecí un poquito malo con un dolor de panza muy irritante y con diarrea y antes de show me inyecté para el dolor de estómago y tomé pero ahora tomé de alegría pues me la estaba pasando a todo dar, la gente estaba eufórica eran casi 70 mil gentes reunidas, y la verdad estaba muy contento y volví a tomar pero ya traía medicamento en el cuerpo y salí del show y hay una señora que nos hace de comer para bajar avión y estábamos comiendo birria, pero era acidez, más acidez y comía, o sea era demasiado para mi cuerpo”, recordó.

Eduin Caz estaba esperando a Pibe Bueno y a otros amigos que había invitado a su hotel para convivir y destapar unas botellas de champagne, las que ya no pudo ingerir porque se desvaneció del fuerte dolor que sintió y por el cual se lo llevaron en camilla a un hospital.

“Yo terminé de cenar y me vine al hotel, ya estando aquí en el hotel, estaba Pipe Bueno, venían en camino otros amigos que había invitado a mi habitación… mandé a traer unas de champagne para brindar las que no pude ni destapar. Llegué al hotel y me pegó un dolor pero como una acidez, pero era un dolor como en el corazón y en la espalda que me caí, me derrumbé, cuando siento que pasa eso sentí caliente todo el pecho, el cuerpo y la panza, pero como si me prendieran fuego, pero más por la espalda y ya no aguanté y me desvanecí y llegó la ambulancia me llevaron a un hospital me canalizaron, me pusieron para el dolor”, contó.

Eduin Caz aseguró que sintió como si se estuviera quemando por dentro./ Foto: Captura

¿Qué le espera a Eduin Caz?

El cantante indicó que ya habló con su médico de cabecera sobre la situación que lo llevó al hospital debido a su hernia hiatal, y ahora tendrá que empezar de “cero” con dieta y ejercicio.

“Saliendo de la clínica le hablé al especialista que me trata de lo de mi hernia y todo va a lo mismo, de que la misma acidez, si no busca la manera de salir, entonces yo no podía vomitar y me estaba quemando todo por dentro, y si me escuchan ando ronco porque las cuerdas vocales se me quemaron y siento molido el pecho, la espalda”.

“Tengo que empezar otra vez todo lo que había ganado en estos días, el gimnasio, hacer dieta, empezar a dejar el café, todas las cosas que me causan reflujo, el tomate, la pizza, la harina, es como volver a empezar y me tengo que hacer otros estudios del estómago”, dijo Eduin al final de su video.