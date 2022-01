Sinaloa.- Eduin Caz, el vocalista del Grupo Firme, alarmó a todos sus seguidores debido a que circularon varias versiones sobre el accidente automovilístico en el que su camioneta se volcó, de modo que aclaró lo ocurrido en un VIDEO que subió a su Instagram.

El nombre de Eduin Caz tomó relevancia este 31 de enero de 2022 tanto en redes sociales como en los medios de comunicación al darse a conocer que su camioneta se había volcado, pues los primeros reportes indicaron que él se encontraba grave en un hospital.

Grupo Firme es una de las bandas de regional mexicano más populares en 2022./ Foto: Instagram

El periodista Gustavo Adolfo Infante, los programas Venga la Alegría y Chisme No Like, informaron que la camioneta de Eduin Caz si se había volcado en Culiacán, Sinaloa, pero que Eduin Caz no iba manejando ni tampoco iba a bordo como copiloto.

No obstante, fue el mismo Eduin Caz quien decidió aclarar el accidente debido a las distintas versiones que se manejaron, y a través de su cuenta de Instagram, subió un video en el que explicó la realidad.

Eduin Caz recurrió a Instagram para informar lo que ocurrió con su camioneta./ Foto: Captura

Confirma Eduin Caz que es su camioneta

Alrededor de las 2:20 de la tarde de este 31 de enero de 2022, Eduin Caz publicó en Instagram un video en el que aparece él mismo para aclarar la volcadura de su camioneta.

"Hola hola familia qué tal, ¿cómo están? Buenas tardes me voy despertando, me acabo de bañar de hecho estoy mirando las noticias, todos los medios", comenzó Eduin Caz su video.

El intérprete de "El Tóxico" informó que la persona que iba manejando su camioneta RAM color negra, es su tío Jorge Omar Casares, quien trabaja para él como su asistente.

"Realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Casares que es mi tío el cual también está totalmente fuera de peligro", aclaró el cantante.

Eduin Caz agradeció a los reporteros, a los medios de comunicación y a toda la gente que se preocupó por su estado de salud y lo llamó y le mando mensajes a lo largo de la mañana para saber si estaba bien.

"Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala pero todo bien, solamente los daños materiales. No tengo más que decirles que muchas gracias por preocuparse pero estamos bien".

Eduin Caz finalizó su mensaje notificando que su tío se encuentra fuera de peligro.

"Les mando un abrazo a todos, a todos los medios de comunicación, estamos bien fuera de peligro, mi asistente también está todo bien, gracias, Dios los bendiga", concluyó.

Mandan famosos buena vibra Bajo el video en Instagram que publicó Eduin Caz sobre el accidente de su camioneta, varios famosos agradecieron a Dios que el cantante se encontrara bien de salud. “Gracias a Dios carnal”, dijo Jaime Camil. “Que bueno que todos bien”, escribió Mane de la Parra. “Qué sustoooo fue leer esas notas. Gracias a Dios estás al millón, saludos”, declaró Karen Moon. “Que bueno que todo bien. Pinché sustote ! Me pasó hace poco. Que bueno que no hay lesiones”, expresó Poncho de Nigris. También los fans de Eduin Caz y de Grupo Firme, se sintieron aliviados de que tanto el cantante como su tío, se encontraran fuera de peligro. “Gracias a Dios tenemos grupo firme para rato”, “Saludos a mi compa Tio, que se recupere pronto. Animo compadrito”, “Que bueno que todo quedó en lo material”, “Ya te había prendido una vela”, fueron otros comentarios.

