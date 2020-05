VIDEO. Edwin Luna exhibe a Kimberly Flores cuando dormía y ella enfurece

México.- La polémica y entrenadora fitness Kimberly Flores fue grabada para Tik Tok por su esposo, el cantante Edwin Luna, cuando aún dormía, y al despertar, así reaccionó, parece que no le gustó que el vocalista de la ‘Trakalosa de Monterrey’ la exhibiera.

En el video, el cual compartió el cantante con sus 2.6 millones de seguidores en Instagram, se ve a Kimberly dormida, de pronto despierta y le lanza a su esposo una mirada fija y seria, de pocos amigos.

Y es que parece ser que a la modelo guatemalteca no le gustó que su esposo la despertara y menos que la grabara dormida y sin maquillaje, aunque los más divertidos fueron los seguidores del ex juez de ‘La Academia’, quienes le advirtieron que su bella mujer se molestó.

Ese hombre ya está muerto, no más no le han avisado”, “Ni un sueñito se puede echar”, “Ja, ja, ja, son únicos”, “Esa cara es de ‘te voy a matar’”, “Este sí me hizo reír demasiado”, le escribieron.