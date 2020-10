VIDEO. El bullying me transformó: Paulina Rubio rompe el silencio tras críticas por en vivo

CDMX.- Tras convertirse en blanco de críticas por su extraño comportamiento durante una transmisión en vivo, la cantante mexicana Paulina Rubio aceptó que se equivocó y señaló que este suceso la ayudó para trabajar en una mejor versión de sí misma.

Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego y de verdad aprendo de mis errores”.

Para la ‘Chica Dorada’ sus hijos y su familia son lo más importante y por ellos se levanta cada vez que cae. Foto: Facebook.

Entonces lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida”, expresó la artista de 49 años a través de un video en su Instagram.

En abril de este año, la cantante mexicana formó parte de One World: Together at Home, evento realizado para ayudar a recaudar dinero para los trabajadores de la salud en la primera línea de atención del coronavirus y para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, durante la transmisión en vivo del evento que ella realizó desde su casa en Miami, Florida, su participación generó controversia por sus actitudes erráticas y olvidar la letra de varias de sus canciones.

Incluso se llegó a decir que estaba bajo las influencias de alguna sustancia.

Paulina Rubio también hizo énfasis en cuánto le afectaron las críticas que recibió. Además aprovechó para dedicarle un mensaje a sus seguidores.

Hoy estoy muy clara de que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca.

Tengo los pies muy firmes y sé muy bien que lo más importante después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes”, dijo la cantante.

En cuanto compartió el video con sus 1.7 millones de seguidores en Instagram, la ‘Chica Dorada’ comenzó a recibir comentarios en los que le deseaban lo mejor y le recordaron lo gran persona y cantante que es.

¡Eres una chingona Pau! Mi cariño y admiración de siempre. La gente que no tiene vida propia, siempre está criticando la vida de los demás, ¡Tú brillas y eso les molesta!”, le escribió la cantante Mariana Seoane.

MDHT