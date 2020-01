VIDEO. El día de su cumpleaños, Lupillo estrena dueto con Jenni Rivera

Ciudad de México.- En el festejo por su cumpleaños 48 al lado de su familia, en la Ciudad de México, Lupillo Rivera hizo el lanzamiento de ‘Que me entierren cantando’, un dueto inédito con su hermana Jenni Rivera, el cual fue producidos por la disquera de sus hermanos Juan y Rosie Rivera.

A la par del disco ‘Borracho de primera’, el cual salió a la venta este jueves 30 de enero, Lupillo también sacó otro disco de 20 éxitos con música y voz nueva, al igual que sonido digital nuevo, diferente a como se hacía antes.

En el festejo y la presentación, el también llamado ‘Toro del corrido’ estuvo acompañado de su familia, pero fue Juan Rivera el que tomó la palabra y expresó lo mucho que admira a su hermano, a quien le prometió que llevaría su carrera a la cima.

He sido fanático de Lupillo desde 1997… y en este último año me dio una dicha mi carnal de producir este disco... Ante los medios te pido perdón, es un placer trabajar contigo, es un honor verte crecer, y el equipo y yo no descansaremos hasta verte donde mereces estar, y nos vamos a partir la ma... hasta que estés en el primer lugar otra vez, te doy mi palabra”, le prometió Juan.