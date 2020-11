VIDEO. El día que confundieron a Eugenio Derbez con un vagabundo y drogadicto

Ciudad de México.- El actor mexicano Eugenio Derbez, recordó el momento en que lo había confundido con un vagabundo y drogadicto en Los Ángeles.

Mediante una entrevista para el programa ‘Tu-night’ con Omar Chaparro, el también director platicó que fue cuando presentó su primer monólogo en Hollywood.

Así mismo, detalló que ese día estaba muy nervioso e incluso no comió nada ese día, apareció en escena para dar el monólogo en inglés que tenía de memoria y después de darlo, el actor comenzó a sentirse mal y ahí comenzaron los problemas.

Salgo, hago mi monólogo, yo creo que lo hice más o menos porque la gente no se río, no sabía ni lo que estaba diciendo… Al día siguiente me levanto y estaba en un hotel de paso… me levanto y traía una hemorragia de la gastritis de la que no me había dado cuenta, me empezó a doler el estómago y dije traigo algo muy raro, me sentía yo muy débil… Llegó el 911, me desmayo y nada más me acuerdo que abrí los ojos, estaba la puerta abierta, la gente adentro de mi cuarto y la gente del pasillo todos asomados. Me suben a una camilla y me llevan", explicó.