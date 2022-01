VIDEO. El hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel heredó la voz de su papá

Ciudad de México.- Aracely Arámbula y Luis Miguel se han destacado por mantener su vida privada en secreto, más si se trata de los retoños que concibieron cuando protagonizaron uno de los romances más mediáticos de la farándula mexicana, el cual se prolongó durante cuatro años.

Una vez separados fue la actriz de telenovelas quien se hizo cargo de los tres menores, y recientemente compartió en su cuenta de Instagram unas fotos de su hijo Daniel, lo cual impactó a sus seguidores pues esta fue la primera vez se puede ver el rostro del joven de 13 años públicamente.

A poco más de semana de los controversiales posteos, quien fue la protagonista de “La Patrona” volvió a paralizar las redes con su hijo, pues compartió un video donde se ve al joven interpretando una canción en inglés.

Daniel sorprendió con su talento de cantante. Foto: Especial.

Si bien el video que está circulando no es reciente, volvió a moverse en redes sociales recientemente en la cuenta de Instagram de la también cantante en el que puso “Mi chi… Te amo”.

En el video corto Daniel aparece interpretando muy entonado la canción de Justin Timberlake, “Can’t Stop the Feeling” y todo parece indicar que Daniel heredó la voz de su padre.

Fue gracias a la cuenta de fans de ‘El Sol de México’ y de Arámbula, que dicho video volvió a circular y sorprendentemente la reacción fue la misma; volvió a dejar a todos boquiabiertos al demostrar que el talento lo lleva en las venas.

En la corta historia de Instagram se puede observar a Daniel sentado en la orilla de la alberca con un micrófono en la mano interpretando con mucho sentimiento dicho tema. Pero como es costumbre, no se le veía el rostro pues sale de espaldas a la cámara. Y se alcanza a oír al fondo un “Te amo mi niño”, mientras que el adolescente de 13 años continúa cantando.

Aracely Arámbula no comparte fotos de sus hijos. Foto: Especial.

Entre los comentarios de ambas cuentas se lee: “ya se me había olvidado que existía este video, Daniel tan hermoso”, “yo creo que sí heredó la voz de Luis Miguel”. Mientras que algunos otros se aventuraron a decir que Daniel podría ser el encargado de seguir el legado de su padre en los escenarios.

Se sabe que la ex Aventurera no comparte las fotos de sus hijos porque fueron sus ellos mismos quienes le expresaron que no les interesa llevar una vida frente a los reflectores, por lo que solo el tiempo decidirá si Daniel se incline por una vida artística y siga los pasos de sus padres.

