VIDEO. Él iba a lo que quería: Merle Uribe recuerda romance con Maradona

México.- La actriz de cine, Merle Uribe, lamentó la muerte del astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, con quien vivió un fugaz romance cuando él vino a México al Mundial de 1986.

Al enterarse de su fallecimiento este miércoles 25 de noviembre, la cantante y actriz, famosa en los años 70 y 80 por su bella voz y actuación en el cine de ficheras, lamentó su deceso y lo recordó como una gran persona de aquella época.

Siento mucho que haya muerto Diego Armando Maradona, un gran futbolista, el mejor, tuve la oportunidad de conocerlo y de estar con él en el mundial del 86 aquí en México, una bella persona en aquel entonces, lo siento mucho, me acabo de enterar, mucha fuerza a los familiares”, dijo Merle Uribe.

En 2018, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la famosa actriz le contó al conductor de ‘El Minuto que cambió mi destino’ cómo conoció a Maradona en el mundial del 86 en México.

Él me veía en los anuncios del Marrakech, consiguió mi teléfono, me habló y una amiga nos conectó mediante un primo, la familia de él fue hospedada en un hotel por Tlanepantla, se dio el encuentro planeado un poco, finalmente... estábamos en la disco y una copita… era cuando les daban un día libre, una copita, no era una tras otra, él iba a lo que quería, estar conmigo, una copita, y dice: vente, bailamos”.