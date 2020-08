VIDEO. El virus es real, casi me mata: J Balvin anuncia que tuvo Covid-19

Medellín, Colombia.- El cantante reguetonero J Balvin anunció a través de redes sociales que tuvo Covid-19 y aprovechó para contar lo duro que fue para él superar la enfermedad, ‘casi me mata’.

El intérprete de 35 años le contó a sus 43.2 millones de seguidores en Instagram que estuvo aislado en su casa de Medellín, Colombia, mientras se recuperaba de la enfermedad que ha atacado a millones en el mundo.

Esperé a que saliera del Covid-19 para compartir mi experiencia, es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida… el Covid-19 es algo que piensa uno que es un chiste… el virus es real, a mi la verdad siento que casi me mata, la pasé muy mal”, contó J Balvin.

Compartió que la enfermedad le causó escalofrío, pérdida del olfato, del gusto y baja de oxígeno, pero se concentró en superarlo con el apoyo de sus seres queridos.

El temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas y que no sepas cómo más va a reaccionar”, contó el intérprete de ‘Mi gente’.

Es una realidad, quería compartirla con ustedes, veo en redes sociales a cierto tipo de gente que se siente inmortal, de entre 15 y 40... que creemos que nada nos pasa, que creemos que es una simple gripa, a más de uno de esos inmortales esa simple gripa les ha quitado la vida”, reflexionó el famoso colombiano.

El también productor discográfico y actor colombiano pide a sus seguidores no tomar el coronavirus como un juego, pues es un virus muy poderoso que, aunque se sea asintomático, "no quiere decir que no sean asintomáticos, no quiere decir que no seas un arma mortal para acabar con tu padre, con tu madre”, dijo el ganador del Premio Grammy latino por mejor canción urbana en 2015.

Al final, agradeció a sus amigos que lo sabían, por su apoyo, y a los que no lo sabían les pide cuidarse para no contagiarse de coronavirus.

Es muy fuerte y aquí estamos, un saludo a los pocos que sabían, se los agradezco y a los que ahora apenas saben, los invito a que abran los ojos, que esto es serio, a que se pongan tapabocas, que se pongan gafas, que se laven las manos y que protejan a sus seres queridos”, pidió J Balvin.

Y las muestras de apoyo no esperaron para el reguetonero, quien hoy está curado.

Mucha luz para ti José”, le escribió su amiga Danna Paola.

Otros que le enviaron sus mejores deseos son Paulina Rubio, Tommy Mottola, Yanet García y Verónica Bastos, entre muchos más.

Apenas en mayo pasado, el cantante J Balvin no pensaba igual, pues festejó su cumpleaños 35 en plena pandemia en donde no se respetó la sana distancia.