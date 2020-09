VIDEO. En ‘Ventaneando’ se burlan de separación de Irina Baeva y Gabriel Soto

México.- Los conductores del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, de TV Azteca, creen que los actores Gabriel Soto e Irina Baeva no podrán aguantar un tiempo separados y creen que podrían terminar.

Y es que tras los rumores de separación, Gabriel Soto reveló que sí se separará de Irina Baeva por un tiempo pero es porque ella viajará a Estados Unidos, donde estudiará actuación e inglés.

En el programa de TV Azteca de este martes 15 de septiembre, se presentó una declaración del actor Gabriel Soto y los conductores no dudaron en burlarse de la pareja, pues aseguran que no aguantará una separación.

Los presentadores detallaron que el distanciamiento de los actores de Televisa podría afectar su relación, ya que nunca se habían separado por tanto tiempo y esto pondría a prueba su amor.

Incluso Linet Puente bromeó al decir que la que se encuentra muy feliz con la noticia de la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto es Geraldine Bazán, ex esposa del actor y modelo.

Y el polémico Daniel Bisogno completó al decir que los amores a distancia no funcionan, por lo que es probable que su relación se fracture.

En la entrevista, Soto aclaró que no hay ningún problema con Irina, al contrario, él admira que ella quiera salir adelante.

A ver no sigan especulando, estoy perfectamente bien con Irina, sí se va un mes, nos vamos a separar un mes, pero no sigan haciendo escándalos dónde no los hay”, explicó Soto.