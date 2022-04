Estados Unidos.- Una fan de Ricardo Arjona recreó el tema “Desnuda” en vivo y en directo durante el concierto del cantante en Dallas, Texas ¡y se quitó la ropa!

La mujer escuchó que Arjona empezó a interpretar “Desnuda” y de inmediato comenzó a despojarse de su ropa ante la sorpresa del público en el Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie.

Por supuesto que el momento fue captado por los fans de Arjona, quienes sacaron sus teléfonos celulares para tomar fotos o grabar video de esta mujer de la que aún se desconoce su identidad, pero que está dando la vuelta al mundo.

Mientras tanto, en el escenario, el compositor de Guatemala se guardó su reacción y se comportó como todo un profesional, pues aunque no pudo ignorar a la mujer que estaba cerca de él y que se quedó en ropa interior, siguió interpretando la canción que lanzó en los noventa.

La mujer sorprendió a todos en el concierto de Ricardo Arjona en Dallas, Texas./ Foto: Captura

“Será porque no me gusta la tapicería que creo que tu desnudes, es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más, si te viese tu jefe desnuda ahí de tras, no dudaría en promover tu cintura”, dice una parte de la letra de “Desnuda”.

En el Instagram del programa “El Gordo y la Flaca” se publicó el video de la mujer que parada sobre su asiento, se quedó en ropa interior cantando “Desnuda”.

Las reacciones a este video fueron diversas, algunos usuarios dijeron que era una mujer “ridícula”, “naca”, que sólo busca llamar la atención. Mientras que otros aplaudieron su atrevimiento y que no le diera pena mostrar su cuerpo.

Ricardo Arjona se presentó en Dallas, Texas como parte de su gira Blanco y Negro, que también llevará a Las Vegas y Denver.