VIDEO. En lencería, Kylie Jenner muestra cómo aplicarse el protector solar

Estados Unidos.- La bella modelo y empresaria Kylie Jenner ‘encendió’ las redes sociales con un video en el que aparece en lencería, aplicándose protector solar en todo el cuerpo, de manera sensual y provocativa.

Al parecer el video es parte de una campaña para publicitar un nuevo protector solar de su línea de productos de belleza Kylieskin.

En el clip que compartió con sus 177 millones de seguidores en Instagram, Kylie Jenner aparece en diminuta lencería del tono de su piel, sentada, en toma de perfil, aplicándose ella misma el productor en todo el cuerpo, el cual va quedando uniforme y le da el efecto de bronceado a su perfecta silueta.

Campaña inédita de protector solar”, escribió la socialité estadounidense.

Y aunque el video es para una campaña, sus miles de fans no esperaron para comentar el atrevido video que compartió la más pequeña del clan Kardashian-Jenner, en el que expone toda su belleza.

Ella es imparable”, “Asombroso, ella es tan hermosa”, “Gracias a Dios se lanzó ahora”, le escribieron a la millonaria de 22 años.

La que no se quedó sin reaccionar a la candente publicación fue su hermana Khloé Kardashian, quien le escribió: “Santo, ok, me dirijo al gimnasio”.

No cabe duda que todo lo que Kylie Jenner toca se convierte en negocio, con esto demuestra que es igual que su hermana Kim Kardashian, toda una experta en mercadotecnia.

Kylie Jenner muestra sus estrías

Hace unas semanas, la sensual modelo Kylie Jenner compartió varios clips en los que aparece en poca ropa y permite apreciar su bella silueta, pero también demuestra que la perfección no existe, y prueba de ello son las estrías que tiene en el pecho, las cuales no tiene reparo en mostrar.