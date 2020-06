VIDEO. Encanta Grettel, joven leonesa, a los coaches de ‘La Voz Azteca'

Guanajuato, México.- Grettel, de 20 años, dejó boquiabiertos a Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José, los cuatro coaches de ‘La Voz Azteca’ con una privilegiada voz que se ganó un lugar en el reality de TV Azteca.

La tapatía de nacimiento, pero leonesa por adopción, se ganó el cariño de los cuatro grandes al interpretar ‘A Moment like This’ de Kelly Clarkson.

Su historia como cantante inició siendo una niña, apoyada por sus padres, quienes la animaron a participar en concursos de canto o de talento.

El casting lo realizó vía online con la canción ‘I Will Always Love You’, de ahí llegaron las sorpresas, pues Grettel mantuvo oculta la noticia de su selección a su familia.

Como dato curioso, me dijeron y me hicieron ir a la Ciudad de México a firmar el contrato, y así me fui y cuando regresé y me hicieron mi cápsula en León. La noticia se la oculté a mi familia, porque hace unos meses, operaron a mi papá de corazón abierto, quería que fuera una gran noticia, y así fue, mi papá está muy emocionado”, contó la joven leonesa.