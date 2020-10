VIDEO. Entre lágrimas, Ana María Alvarado de ‘Sale el Sol’ revela que tiene Covid-19

CDMX.- Desde un hospital, donde permanece internada para superar el Covid-19, la conductora de 'Sale el Sol', Ana María Alvarado contó entre lágrimas cómo se sintió cuando le dijeron que dio positivo a la prueba.

A través de videollamada, la guapa conductora de espectáculos le contó a Carlos Quirarte y Héctor Vargas que apenas se realizó la prueba el martes pasado, la cual salió negativa.

Pero la tarde del viernes comenzó a sentirse mal, le bajó la oxigenación, tuvo desgano, no podía ni levantarse de la cama, lo que le preocupó y acudió al hospital, donde le confirmaron que tenía coronavirus.

Me sentía como si me hubieran apaleado, pero por fortuna ya me estoy recuperando, sigo mormadita, por el suero te pasan toda la medicina y te hace efecto muy pronto... esto de estar aislada, solita, en el hospital... hace frío, te hace falta estar en casa amigos”.

La periodista Ana María compartió que sus dos hermanas también dieron positivo al Covid-19, y espera que su mamá esté bien. Foto: Facebook.

La guapa ex conductora de espectáculos de ‘Venga la Alegría’ compartió que se siente muy arropada por el cuerpo médico que la está atendiendo, pues no dejan de monitorear sus síntomas.

Te checan mucho la oxigenación y cualquier síntoma para ver cómo va, me sacaron unas placas y me comentó el infectólogo que tenía como unas pequeñas infiltraciones y me harán otras para ver si ya desaparecieron con los medicamentos para ver si ya puedo salir en un día, espero pronto”, explicó.

Ahorita ya me siento un poco mejor… sí da miedo porque evidentemente cuando te dicen que ya te vas a quedar en el hospital y te transportan en el carrito ese todo cubierto con plástico, si te empieza a dar miedo y como tienes muchas horas de soledad, entonces una empieza a pensar: ¿y si me pasa?, ¿y si se me complica?, mi familia, y mis hijos, a uno empieza a darle vuelta la cabeza”, dijo triste.

Contó que contrario a otras personas que han sido asintomáticas, ella sí se ha sentido mal pues ha sentido desgano, dolor de garganta, falta de oxigenación y mareos.

Que padre para los que los tienen leves (los síntomas) o no tienen síntomas, pero no sabemos cómo nos vaya a tocar, entonces sí te empieza a dar un poco de miedo en que se te pueda complicar, por fortuna ahí voy”, dijo Ana María Alvarado llorando.

Le contó a sus compañeros Carlos Quirarte y Héctor Vargas que lo que más valora es la salud que no tiene, pero confía en superarlo pronto.

Valoras todo pero sí te da angustia estar mal, valoras todo lo que tienes… se agradece que estoy bien atendida, mi familia, toda la gente que tengo cerca, gracias a eso ahí, vamos mejorando… Se agradece mucho, se siente uno que no está sola, y como dice la intención, voy a estar bien”, dijo.

No ha sido mi año: Ana María Alvarado

Con la voz entrecortada, la conductora de 51 años dijo que este no ha sido su año, pues hace algunas semanas le diagnosticaron un tumor cerebral que no se puede intervenir quirúrgicamente.

Este no ha sido mi año como ustedes saben, en cuestión de salud, varios malestares, pero siempre pensando en ir hacia adelante, saltando los obstáculos y encontrando las cosas bellas que tiene la vida”, compartió.

Al final todos los integrantes del foro de ‘Sale el Sol’ le dedicaron un aplauso de cariño y le desearon pronta recuperación.