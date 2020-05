VIDEO. Entre lágrimas, Erika Buenfil ‘se burla’ de Ana Gabriel y 'enciende' Instagram

México.- La divertida y guapa actriz Erika Buenfil no para de comprobar por qué es la ‘Reina del Tik Tok’. Ahora compartió un video en el que canta y hasta llora al supuestamente burlarse de la cantante Ana Gabriel.

La actriz de 56 años causó revuelo en redes sociales cuando compartió un divertido video en el que supuestamente se burla de la famosa cantante Ana Gabriel.

A través de su perfil de Instagram compartió un breve video que también posteó en Tik Tok, en el que se le ve hablando por teléfono con una amiga mientras canta ‘Cosas del amor’, uno de los éxitos de la cantante.

Las reacciones de sus 2.1 millones de seguidores no esperaron y le expresaron lo divertida que es. Algunos le señalaron que es la mejor, otros aceptaron que casi les saca las lágrimas con su interpretación.

Hay güera hasta las ganas de llorar me sacaste, te adoro, eres estupenda”, “La reina del Tik Tok no tiene competencia”, “Te llegó la canción, lo hiciste muy bien Eri”, “Te juro que me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de hacer tiktoks, te amo”, le escribieron a la famosa actriz.