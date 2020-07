VIDEO. ¡Era verdad! Jorge Zarza se despidió de Hechos AM esta mañana

CDMX.- El periodista Jorge Zarza, uno de los rostros más conocidos de TV Azteca, se despidió este viernes de Hechos AM, espacio de noticias que condujo por una década, y que es parte fundamental en su carrera periodística de 25 años de trayectoria.

Durante la emisión del noticiero de este jueves, fue Jorge Zarza de 49 años, quien después de 20 años laborando para la televisora del Ajusco anunció su salida.

Al final del noticiero, el conductor dio la noticia de su salida del noticiero, el cual encabezaba desde el 2 de mayo del 2011.

La noticia fue confirmada horas más tarde por la periodista de espectáculos Pati Chapoy, al compartir el video promocional del nuevo ‘Hechos AM’, que contará con la titularidad de Lucy Bravo y Roberto Ruiz, acompañados de Leo Arriaga.

Acompañado de sus colegas y amigos de Azteca Noticias, la mañana de este viernes 17 de julio, Jorge Zarza se despidió definitivamente del noticiero y las emotivas palabras no esperaron.

Por su parte, Roberto Ruiz dejó entrever que Zarza podría seguir frente a un nuevo proyecto en la televisora.

No decimos adiós, eso lo dejamos todavía en misterio”.

Y visiblemente emocionado, Jorge Zarza se refirió a las nuevas generaciones de conductores que serán los que informen al público a través de las pantallas de TV Azteca y les dio consejos de periodista.

Quiero entregar mi lápiz que me ha acompañado esta década, es mi compañero cuando tengo nervios y para apuntar las cosas, deseo que cumplan 25 años y tengan las mejores amistades como las que me dio TV Azteca durante todos estos años. ¿Por qué criticar a quién empieza si a nosotros no nos criticaron cuando empezamos?”.