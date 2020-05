VIDEO. Es patética y aburrida: Horacio Villalobos ataca a Ana de la Reguera

México.- El polémico conductor Horacio Villalobos volvió a atacar, ahora se fue contra la actriz veracruzana Ana de la Reguera, a quien llamó patética, aburrida y vieja en su nueva serie.

Y es que el agrio conductor aprovechó las cámaras de ‘Farándula 40’ para hablar de series o programas que se pueden disfrutar a través de plataformas, internet, o televisión de paga en esta cuarentena, y aprovechó para opinar sobre la nueva serie de Ana de la Reguera.

Horacio Villalobos señaló que Ana de la Reguera perdió la frescura y belleza que la caracterizaban y que además no sabe hacer comedia. Foto: Especial.

Y es que hace unos días la actriz veracruzana de 43 años estrenó en Amazón Prime Video y Comedy Central la serie ‘Ana’, la cual habla de la vida de la misma Ana de la Reguera y que es producida y escrita por ella, y en su turno de opinar, Horacio Villalobos no dudó en criticar duramente en su programa ‘Farándula 40’.

Analfabeta que es lo que realmente es esta mujer, intenta hacer una serie donde la estrella sea ella y su talento para la comedia, el cual no existe y entonces se convierte en algo patético, algo aburrido y algo que no quieres ver, está llena de escenas grotescas... Es una cosa vulgar, repulsiva, mala y además patética”, dijo sin pelos en la lengua.

Para ver el video, da clic: http://tu.am/y1IpPt9 a partir del minuto 53:00.

Pero no paró ahí, el ex juez de ‘La Academia’ habló de la apariencia física de la actriz de cine y no dudó en decir que ya no se ve fresca ni guapa como hace algunos años. Y agregó que nunca fue buena actriz de comedia.

Se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren según vemos en esta serie. Lo bonito que era se le fue, ya no tiene esa frescura, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia”.

La serie narra la vida de Ana, de cómo su madre la impulsa a forjar su carrera, de cómo batalla en busca del éxito en Hollywood.

Mauricio Valle agregó que lo que intenta hacer Ana de la Reguera en esta serie es ser arriesgada y transgresora pero el problema es que no encuentra su identidad ni su narrativa.

Te vas perdiendo en una nada, no comprendes hacia dónde te quiere llevar, pero no entiendes hacia donde puede crecer la serie, hay un entendimiento muy pobre de la comedia, se siente la inseguridad de que las cosas se estén atendiendo mal”, dijo.

El conductor agregó que se nota que nunca encuentran el tono y la identidad de la serie.