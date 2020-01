VIDEO. Es un pin... rolon... Danna Paola canta remix en el que la llaman cul...

México.- En una entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, Danna Paola lució mucho más relajada y hasta bromeó cuando le preguntaron sobre su pleito con el ex académico Gibrán, quien la llamó cul…a y ella le reclamó al aire. Pero ahora hasta bromeó y cantó el remix que le compusieron a raíz de ese conflicto.

Al volante con el reportero de espectáculos, Danna Paola comió pizza vegetariana al tiempo que le contó un poco de su trayectoria como actriz y cantante, incluso recordó cuando, estelarizada como María Belén, sometió a Ludovico Peluche.

A modo de broma, ‘El Escorpión Dorado’ le dijo que a los reporteros de espectáculos les tiene que dar dos horas de entrevista y si pierde el avión o compromiso, se tiene que aguantar, pues es el precio de la fama.

Y sobre el enfrentamiento que tuvo con el ex alumno Gibrán cuando aún estaba en ‘La Academia’, la cantante habló de cómo se sintió cuando se enteró de la ofensa hacia ella por parte del ex académico y su compañera Francely.

Yo quería platicar y desahogarme contigo la neta… es algo feo porque básicamente yo nunca he sido culera con nadie… pero yo me defiendo, me sé defender… no me importó estar a nivel nacional… yo no tengo comunicación con ellos, yo no puedo salir del foro y decirle: ven tantito tú y yo nos vemos a la salida”, dijo sobre el enfrentamiento en plena emisión.