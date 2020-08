VIDEO. Esa imagen de mis tacos en el piso me parte el alma: Lady Tacos de Canasta

CDMX.- La famosa Lady Tacos de Canasta, quien se volvió tendencia en redes sociales luego de ser objeto de abuso policial, estuvo como invitada en el programa ‘Venga la Alegría’, de TV Azteca, donde habló del dolor que le causó ver sus tacos en el piso, pues es un esfuerzo de todos los días.

En entrevista con el conductor Sergio Sepúlveda contó que luego del incidente en el que policías le tiraron su mercancía cuando la vendía en el Zócalo capitalino, el Gobierno le ofreció una disculpa y le pagó la mercancía. Agregó que también le ofrecieron un lugar para vender.

Aún consternada, Lady Tacos de Canasta dijo que el Gobierno debe saber que hay mucha gente desempleada que está buscando por sus propios medios un trabajo para subsistir y no les pueden poner este tipo de trabas.

Contó que en su caso, en estos tiempos de pandemia a causa del Covid-19, dejó de darle trabajo a cuatro familias, incluidos sus propios padres.

La mujer trans también agradeció las muestras de cariño de la gente, pues su teléfono aún se desborda en llamadas y mensajes de apoyo.

Lady Tacos de Canasta contó que ella trata de sobrellevar la situación y que ojalá que esta situación sirva para sensibilizar al Gobierno porque “necesitamos trabajar y una vida digna”.

Sergio Sepúlveda la interrumpió y confesó que la noche del jueves, cuando le marcaron, la vendedora estaba triste.

He estado reflexionando la situación y me llena de pena, de tristeza, necesito sacarlo, necesito días para procesar todo esto porque no es fácil y me llaman para decirme: lo volviste a hacer, pero no lo busco, no lo quiero hacer, no es mi modo de vivir”, aseguró.