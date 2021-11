VIDEO. Estalla comunidad LGBT+ contra Yuri por comentarios homofóbicos y serofóbicos

Ciudad de México.- Una vez más la comunidad LGBT+ contra Yuri debido a comentarios que se consideraron fuera de lugar que hizo la jarocha durante una entrevista en un canal de YouTube.

La comunidad LGBT+, ya estaba sentida con Yuri quien se había mostrado en contra de la adopción de parejas homoparentales, sin embargo poco importó a los organizadores del reality show en YouTube, La Más Draga, quienes la convidaron a ser una jueza invitada.

En esta ocasión, terminó por ganarse el odio de la comunidad tras la entrevista con “El Escorpión Dorado” para su programa “Peluche En El Estuche”, donde la intérprete de “¿Y tú cómo estás?” abordó varios temas, iniciando con los de su participación en la tercera temporada de ¿Quién Es La Máscara?, así como de su vida personal.

Fue rumbo al final de la plática que el influencer cuestionó a la cantante de “El apagón” sobre sus ex parejas sentimentales:

Enseguida, la jarocha realizó un comentario serofóbico. (La serofobia es el rechazo y discriminación hacia personas que viven con VIH, caracterizado por el miedo irracional hacia quienes lo tienen). Pues “El Escorpión Dorado” le cuestionó si "le ardió" enterarse de las preferencias de su pareja.

No me ardió, me preocupé", dijo entre risas. "Me fui a hacer un análisis. Se siente feo que tú te enteres que la gente que tú quieres, pues 'come papitas con catsup', 'arroz con popote'", finalizó.