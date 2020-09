VIDEO. ‘Estoy pelona’: Gomita sufre accidente ¡se queda sin cejas! Y es blanco de burlas

México.- Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, mostró el terrible accidente que sufrió mientras se rasuraba, ¡se quedó sin cejas! Compartió el momento en su canal de YouTube, donde también mostró lo que hizo para solucionarlo.

‘Gomita’ siempre se ha caracterizado por ser muy transparente frente a sus fans y contar todos los procedimiento estéticos a los que se somete para conseguir el cuerpazo y belleza que tiene.

En esta ocasión no se trató de una cirugía estética, ‘Gomita’ tuvo que recurrir a los expertos de la belleza para arreglar su apariencia.

A través de su canal de YouTube, Aracely Ordaz compartió que cuando se salió de bañar, decidió depilarse, pero por un descuido se quedó sin cejas y no le quedó de otra más que rasurarlas por completo.

Me quedé sin ceja, me estaba bañando, me intenté arreglar y cuando me depile la ceja me la traje, me la quité toda y estoy pelona”, dijo afectada.