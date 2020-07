VIDEO. Eugenio Derbez y Omar Chaparro demuestran su amor con tremendo beso

Estados Unidos.- Los actores mexicanos Eugenio Derbez y Omar Chaparro demuestran su amor durante la pandemia por coronavirus (Covid-19) con tremendo beso.

Bajo el lema “los amigos se besan…”, Eugenio y Omar demostraron en un video su amor y gran química cuando se encontraron en un lugar de Los Ángeles, California.

En el video, se puede observar a Eugenio y Omar hablando de una playera que Chaparro le regaló cuando los dos se encontraban en el Mundial de Alemania en el 2006 y a sus 14 años de uso todavía se encuentra en buenas condiciones.

Pregúntale a mi mujer, ella me dice 'por qué no te quitas esa camisa...' y le digo 'porque me gusta, porque está moderna, porque está padre'", aseguró el actor.