VIDEO. Ex participante de Big Brother lleva más de 50 cirugías a sus 49 años y así luce

México.- La ex concursante de ‘Big Brother’ y ‘La Hora Pico’ reapareció nuevamente en Televisa a través del programa 'Hoy' y sorprendió por su aspecto, pues a sus 49 años de edad se ha sometido a más de 50 cirugías estéticas.

Pese a que Sabrina Sabrok, ex concursante de Big Brother, fue valorada hace unas semanas por reconocidos cirujanos plásticos a nivel mundial en Los Ángeles, y se negaron a realizarle un rasgado de ojos, ya que podía quedar ciega, ella buscó a otros especialistas y logró su objetivo.

En el programa ‘Hoy’ de Televisa se informó que tras otra valoración, otros doctores accedieron a dejarle los ojos de gato que ella quería, aún con el riesgo de quedar ciega.

(Los ojos) Me los hicieron como si fuera operación, pero con botox y con rellenos me los estiraron cuando me inyectaron los labios”, dijo Sabrina.