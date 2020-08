VIDEO. Famosa ex conductora de TV Azteca da triste noticia, tiene un tumor cerebral

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Instagram, la ex conductora de ‘Venga la Alegría’, Ana María Alvarado, habló de su estado de salud y explicó que se encuentra bien a pesar de un tumor cerebral que tiene en el cerebro.

Agradecida por las muestras de apoyo de colegas y del público, Alvarado, quien actualmente es conductora de la sección de espectáculos en el matutino ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión, detalló que dicho tumor no será operado.

Pues sí tengo un tumor, aquí en la parte de atrás, pero se va a quedar ahí, no me lo van a operar”, dijo.

La presentadora de noticias detalló que hace unos meses sufrió un ataque de epilepsia leve, y no un ataque isquémico como en un inicio se creyó.

Hace como cuatro meses me dio un ataque isquémico, me dijeron que nunca fue eso y que en realidad fue un cuadro de epilepsia, leve pero epilepsia, este jalón que me dio en la cara, el dolor en el brazo”, detalló.