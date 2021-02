VIDEO. Famoso conductor y actor de Televisa ahora vende comida para sobrevivir

México.- Afectado por la crisis económica causada por la pandemia del Covid, el actor y conductor español, Lisardo Guarinos, ahora se dedica a la venta de comida.

Y es que al no tener ofertas de trabajo en su carrera, Lisardo, de 50 años de edad, debutó en la venta de comida.

Fueron sus mismos ex compañeros del matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl ‘Negro’Araiza, los que dieron a conocer el nuevo oficio del actor de telenovelas como ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Rubí’ y ‘En tierras salvajes’.

El ex esposo de la actriz y cantante Lisset contó que no le desagrada buscar otras oportunidades, pues hay que reinventarse, aunque lo de él es la actuación.

Hay que reinventarse en todo, yo lo que espero es que me salga lo que sé hacer, porque las fideua me salen bien, pero no como la actuación”, dijo.