VIDEO. Filman a Eduardo Santamarina en pose comprometedora con actriz porno

CDMX.- El actor mexicano Eduardo Santamarina fue grabado mientras hacía posiciones indecorosas con una actriz porno.¿Será que su matrimonio con Mayrín Villanueva peligra?.

El candente momento ocurrió durante la transmisión del programa “Miembros al aire”, donde él es conductor, en el que estuvo como invitada la actriz de cintas para adultos, Annie.

En la filmación, difundida por el programa de Unicable se ve a Eduardo Santamarina recostado sobre un sillón conocido como el “potro del amor” y toma a la actriz por la cintura, ella se le monta y simulan que están teniendo un encuentro íntimo.

Y el protagonista de “Marisol” no tardó en simular que se encontraba teniendo relaciones con la actriz de cine para adultos, lo que desató las criticas en las redes sociales del programa que también conducen Raúl Araiza, Mauricio Mancera y Paul Stanley.

Incluso el actor de Televisa preguntó si no se podía con dos mujeres al mismo tiempo.

Y sobre qué opina su esposa Mayrín Villanueva, el actor de 51 años se limitó a responder que él es un profesional y que ella debe entender.

El ex esposo de Itatí Cantoral no perdió oportunidad de bromear sobre las pícaras escenas que protagonizó en pantalla e hizo una comparación de estaturas entre él y la modelo.

(La modelo) Me quedaba como llaverito, entonces, casi estuve a nada de hacerle lo del balerito, pero dije: 'no, no, pobrecita se va a sacar de onda' y mira que era una profesional. Pero pues mira, ante esto, ojos que no ven, corazón que no siente, mejor, más vale, ¿no?”, dijo Eduardo Santamarina.