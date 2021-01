VIDEO. Filtran oootro momento en que Vicente Fernández toca seno a fan

Ciudad de México.- Tras la primera acusación de una fan denunciara en redes sociales que el cantante mexicano, Vicente Fernández, le había tocado un seno mientras se tomaban una foto, más seguidoras decidieron romper el silencio.

Durante el programa de espectáculos ‘Live Gossip’, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain mostraron otra imagen con mucha similitud a la que se había filtrado hace una semana y que provocó un gran revuelo.

Según comentó el argentino Javier Ceriani, hasta el momento se han recibido cinco acusaciones de acoso sexual por parte del cantante.

El cantante Vicente Fernández, fue entrevistado hace unos días por la periodista Mara Patricia Castañeda para hablar sobre este tema que causó tanta polémica.

Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, o una broma o no sé, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención”, explicó.