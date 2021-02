VIDEO. Galilea Montijo confirma contagio de COVID por segunda vez, ‘tuve vomito’

México.- La guapa conductora de Televisa, Galilea Montijo, confirmó en un enlace con el programa ‘Hoy’ que efectivamente, dio positivo a COVID por segunda vez, y esta ocasión le dio más fuerte.

En enlace con Raúl ‘Negro’ Araiza y Andrea Legarreta, Galilea Montijo les contó desde su casa que este lunes, 22 de febrero, se realizó la prueba rápida de Coronavirus, la cual salió positiva, al igual que la de su hijo Mateo, de 9 años.

La también actriz de telenovelas contó que ella y su familia decidieron realizarse la prueba cuando dos personas que trabajan directamente con ella le hablaron para avisarle que tuvieron síntomas de COVID desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba y dieron positivo.

La también presentadora del programa ‘Pequeños Gigantes’ agregó que ella y su hijo Mateo dieron positivo, y su esposo, Fernando Reina, negativo.

Dijo que apenas le confirmaron en la prueba rápida que sí se había recontagiado, le avisó a la productora del matutino de Las Estrellas, Andrea Rodríguez Doria, quien le pidió quedarse en casa. Más tarde le confirmaron el resultado de laboratorio, el cual también dio positivo.

La conductora tapatía contó que a diferencia de la vez pasada, esta ocasión sus síntomas son dolor terrible de garganta y de cuerpo.

Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza de la vez pasada era terrible; fiebre no me ha dado”, explicó la también actriz de 47 años.