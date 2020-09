VIDEO. Galilea Montijo habla de su salida de ‘Hoy’ tras 13 años y del ‘despido’ de productora

México.- La guapa Galilea Montijo, conductora del programa ‘Hoy’ de Televisa, se reunió con la prensa a la que le confesó los cambios que vienen para el matutino de la empresa Televisa, incluida su posible salida y la de la productora Magda Rodríguez.

Con cubrebocas y careta, la guapa conductora atendió a los reporteros en uno de los accesos a Televisa San Ángel, y habló de varios temas, desde las polémicas declaraciones de Alfredo Adame, hasta la eventual salida de ella y Magda Rodríguez del programa.

Además de hablar de sus rutinas de ejercicio para mantener su perfecta figura, la también actriz reveló algo inesperado, rompió el silencio sobre su salida de ‘Hoy’ luego de 13 años de formar parte del elenco y del posible despido de Magda Rodríguez al frente de la producción.

Y la guapa conductora le responde que desde hace algunos años ha pedido salir del matutino, pero los directivos se lo han negado.

Cada año le pido a la empresa si me deja salir pero la empresa me dice: ‘No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción’. Yo la verdad hago lo que la empresa me diga. Amo lo que hago, no es que esté cansada pero ya voy a cumplir 13, 14 años. Si no hiciera el programa ‘Hoy’ me faltaría mucho porque es un programa que yo quiero mucho”, aseguró la guapa esposa de Fernando Reina.