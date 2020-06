VIDEO. Galilea Montijo sufre aparatosa caída que la lleva a perder el conocimiento

CDMX.- La bella conductora de Televisa, Galilea Montijo se dirigía al foro para la emisión de ‘Hoy’ cuando sufrió una aparatosa y dolorosa caída que la llevó a perder el conocimiento.

Y es que parece ser que la causa fue lo mojado del piso a causa de la lluvia y las suelas de sus tenis que no le ayudaron mucho.

En la grabación se ve cuando una paramédico atiende y revisa a Galilea Montijo, quien, con visible dolor, le explica cómo pasó todo.

Creí que estaba en (el reality) Guerreros (2020), pero no, me resbalé, es que vean mis tenis, hay que cuidarse”, apenas pudo decir Galilea Montijo, quien aceptó que se mareó un poco.

Mientras era atendida por personal médico de la empresa, se ve cómo se recarga en la pared y pierde el conocimiento.

Al recordar el doloroso y vergonzoso momento, ‘La Gali’, como también la conocen, aclaró que no había tomado agua de jamaica, en referencia al alcohol.

Lo mejor de todo que no traía aguas de jamaica, eso sí me da coraje, corrieron los de aquí, no sabes cómo todo todo mundo corrió porque vio cómo volé, está lloviendo, el piso, ya sabes, entonces por no caer con el coxis, todo se fue a la rodilla”, contó Galilea, quien lucía una curación en la rodilla derecha, la cual ya traía lastimada.