VIDEO. Gerardo Ortiz usa la voz de Rafael Caro Quintero en narcocorrido

México.- El cantante sinaloense Gerardo Ortiz volvió a causar polémica, ahora con el estrenó del video del corrido “Más Caro que Ayer”, que hace alusión a la apología de Rafael Caro Quintero, uno de los capos mexicanos más conocidos del mundo.

Con el polémico video en el que se usa la voz del narco, el “Rey de los corridos” vuelve a estar en el ojo del huracán.

Al principio del corrido se escucha hablar al narcotraficante originario de La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, muy cara, muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida, lo quiero vivir en paz”, se le escucha decir.