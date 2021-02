VIDEO. Germán Ortega no venderá comida pese a crisis económica y responde a críticas

México.- El comediante Germán Ortega salió a responder a quienes lo criticaron luego de dar a conocer que pasa por una fuerte crisis económica derivada de la pandamia por COVID-19, y aseguró que no venderá comida como le han sugerido.

Esta vez el mascabrother dijo en entrevista con el programa 'De Primera Mano' que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

Yo no te puedo decir que estoy wow... no, no, no… estoy resolviendo deudas, deudas que a todos nos agarraron... tú vienes viviendo con ciertos créditos, ciertos... y de pronto nos sorprende a todos lo pandemia...cosa que me deja la pandemia es gastos innecesarios, lo quieres o lo necesitas ¿me entiendes?... cuando nunca tuviste...porque yo vengo...gracias de verdad, gracias a mi madre que nos sacó adelante…", detalló.

Y es que las críticas en su contra fueron tan fuertes que no pararon de llegar, por lo que explicó que se sacaron de contexto sus palabras, como que no tiene dinero para pagar la luz.

Ya me atacaron, me destrozaron, que mis limitaciones... no, no, no, no es eso y lo dije en la entrevista... no me estoy muriendo de hambre, pero ya la estás viendo cerca. Afortunadamente también dije, porque ya también pusieron en drama que no tengo ni para pagar la luz, no...".