México.- Gomita subió un VIDEO a su cuenta de TikTok en el que presume que ya logró bajar 10 kilos de peso y hasta luce un vientre plano, gracias a una cirugía estética.

La payasita, ex conductora de "Sabadazo" de Televisa, dejó ver su emoción por obtener una figura delgada y dijo: “Mira qué bien me veo, me veo linda”, exclamó para sus seguidores de TikTok.

Gomita aparece en el VIDEO con un pantalón de mezclilla y una sudadera gris corta, por lo que muestra el vientre plano tras bajar 10 kilos.

Lee también: Acompañantes de Octavio Ocaña el día de su muerte revelan por fin lo que ellos vieron

Gomita en una imagen que subió a su Instagram a principios de diciembre./ Foto: Instagram

¿Cómo bajó Gomita de peso?

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, se sometió a una cirugía de bypass para bajar 10 kilos, informó ella misma en sus redes sociales.

“El bypass va como nunca. @Henry Garcia mi doctor henry fue quien me hizo el bypass corran a seguirlo”, escribió Gomita en su VIDEO de TikTok.

Gomita en su video de TikTok en el que luce un vientre plano./ Foto: Especial

De acuerdo con información corroborada, la cirugía de bypass es una técnica quirúrgica que se utiliza para intentar restaurar el flujo sanguíneo que riega al corazón. Existen dos tipos: con circulación extracorpórea y sin circulación extracorpórea.

Aunque el bypass es recomendado para personas que sufren un grave problema de obesidad, Gomita se realizó este procedimiento en Venezuela.

Aunque Gomita ya había compartido fotos y videos en donde presume su nueva figura, es con esta nueva publicación en TikTok que sorprende porque deja ver su vientre plano.

@gomita_oficial Me veo �� el bypass va como nunca �� @Henry Garcia mi doctor henry fue quien me hizo el bypass corran a seguirlo �� ♬ sonido original - Fans de Daniela ✨

Las noticias de AM en

Síguenos