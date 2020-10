VIDEO. 'Gomita' muestra los implantes de glúteos que le quitaron

Ciudad de México.- Tras compartir un video asegurando que se aceptaría tal como es, Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, mostró que ya se retiró los implantes de los glúteos.

Fue mediante un video subido a sus redes sociales, en donde la conductora se sinceró con sus seguidores y compartió su decisión final al retirarse los implantes, así mismo, comentó que su familia la apoyó y que no se arrepiente de nada.

Me aguantaba los viajes largos, porque me gustaban, pero… hasta que me di el put... aprendí", comentó.