VIDEO. 'Gomita' se queda sin cejas tras intentar depilarse sola

Ciudad de México.- Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, se quitó por error una de sus cejas tras intentar depilarse sola.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Youtube, Gomita platicó la tragedia que le sucedió después de tomar un baño e intentar depilarse las cejas.

Gomita explicó que por error se depiló una ceja y no tuvo más remedio que depilarse las dos por completo.

Hola que tal mis queridos seguidores, güey me quede sin ceja, me estaba bañando, me salí de bañar, me intente arreglar y cuando me depilé la ceja valió madre y me la traje, entonces ya me la quite toda y estoy pelona guey, me quede sin ceja", comentó.