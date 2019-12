VIDEO. Graban a Julión Álvarez haciendo pipí en pleno palenque

Sinaloa.- De nueva cuenta, el cantante chiapaneco Julión Álvarez fue captado haciendo sus necesidades, ahora en pleno palenque en Culiacán, Sinaloa.

Todos sabemos que los palenques son los escenarios perfectos para que el o los artistas mantengan comunicación cercana con su público, pero también son lugares donde todo se ve.

En el breve video, se ve a un Julión Álvarez animado, bailando, pero en un momento camina y atrás de unas percusiones y se ve claramente cómo desabrocha su pantalón y se acomoda para hacer sus necesidades, las cuales hace sobre el instrumento musical.

Dos hombres del staff se colocan uno de cada lado de Julión y, nerviosos, voltean a ver si el cantante es observado.

El video fue compartido en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, y las reacciones de los internautas fueron inmediatas, unos lo apoyaron y otros señalaron que debió buscar un sanitario.

No creo que haya hecho eso... más bien cuando va caminando se ve que su amigo se despertó y fue a acomodarselo para que no se notara ... a mi me da esa impresión”, “Pero sí es la verdad, claramente se ve que está orinando”, “Clarísimo que está orinando, jajajaja, cochino y luego hasta se lo sac... y no se lava las manos”, le escribieron.