VIDEO. ‘Hagan su trabajo’, Edwin Luna le pide a bailarines pegarse más a Kimberly Flores

Edwin Luna y Kimberly Flores estuvieron como invitados en el programa ‘Hoy’

Edwin sorprendió cuando dijo que contrario a molestarse, le gusta que los hombres se acerquen a su esposa, y él explica por qué

Durante la emisión, ambos hablaron de sus proyectos musicales y sobre su participación en ‘Guerreros 2020’

México.- La famosa y polémica pareja conformada por el cantante Edwin Luna y Kimberly Flores estuvo como invitada en el programa ‘Hoy’ de Televisa, donde él hizo tremenda confesión, le pidió a bailarines romper el hielo y no medir la distancia, pegarse más a su esposa.

La declaración la hizo el ex juez de ‘La Academia’ frente a su esposa, donde declaró que no le molesta que otros hombres se le acerquen a ella, incluso le molesta cuando no se le pegan a Kimberly.

El vocalista de la Trakalosa de Monterrey se refería a los bailarines que participaron en el video de ‘Vacilar’, del primer sencillo del género urbano de Kimberly Flores, quien lo grabó en República Dominicana.

Contrario a molestarse por el sensual y candente video que su esposa grabó al lado de bailarines, Edwin Luna aclaró que le molestó pero que los modelos no se acercaran tanto a ella, pues se trata de hacer un buen trabajo.

(Por) El video yo estaba enojado pero por lo contrario a lo que se imaginan todos, yo iba y le decía al modelo que estaba con ella: ¿por qué no te acercas, porque te quieres mantener alejado? Le dije: ‘si crees que porque estoy aquí, agarré mi carro y me fui… me fui y les dije: hagan el trabajo, que salga un buen video”, respondió Edwin sobre el trabajo de su esposa, la también influencer.

No cabe duda que el intérprete de ‘Borracho de amor’ está seguro del profesionalismo y de su esposa, la escultural Kimberly Flores, quien además comparte sus rutinas de ejercicio en ‘Hoy’.