VIDEO. Hija de Jenni Rivera se toma su placenta luego de dar a luz a su hijo

Estados Unidos.- Jacqie Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, explica en un video el proceso al que sometió su placenta luego de dar a luz a su cuarto hijo para poder tomarla en cápsulas como lo hicieran famosas como Kim Kardashian.

Este lunes 27 de abril, Jacqie se convirtió en madre por cuarta vez de un niño al que llamó Julian Joy, al lado de Michael Campos.

Pero a dos días del parto, la sobrina de Lupillo Rivera mostró a través de las redes sociales el proceso de ingesta de la placenta, que se cree ayuda a prevenir la depresión postparto, a bajar de peso de forma rápida, aumenta la producción de la leche materna y mejora en vínculo entre madre e hijo, aunque esto no está probado de manera oficial por la ciencia.

Es así como la hermana de Chiquis Rivera se suma al paso de varias famosas que han ingerido sus placenta después de dar a luz.

En el video la hija de la diva muestra el paso a paso de la preparación de las cápsulas, las cuales también le ayudan a reducir el dolor y la hemorragia, aunque todavía no hay investigaciones científicas que avalen de manera contundente sus beneficios.

Otras famosas que ingirieron su propia placenta son Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Marlene Favela, Claudia Álvarez y Anahí.

El hecho dividió la opinión de las seguidores de Jacqie, algunas opinan que es buena idea, pero otras aseguran que jamás la tomarían.

Wow que padre, ¿será caro?”, “Yo si no hubiera visto el video tal vez me las tomaría, pero con ver el video ni pensarlo”, “Yo he sabido que en México, D.F. se la dan después del parto, alguien que comente si sabe”,