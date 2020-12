VIDEO. Hubo lágrimas: así fue la reconciliación de Adal Ramones y Yordi Rosado

Ciudad de México.- Tras un año de distanciamiento, los conductores mexicanos Adal Ramones y Yordi Rosado, se reunieron y a pesar de que hubo reclamos, decidieron reconciliarse.

Mediante una entrevista realizada por Yordi Rosado para su programa de youtube ‘La entrevista con’, Adal platicó sobre algunos recuerdos de su infancia, así como el éxito que tuvieron con el programa ‘Otro Rollo’.

Sin embargo, en un momento, los conductores se pusieron serios, y recordaron el tema del secuestro que sufrió Adal y las horas de angustia que vivió, pero algo que también le molestó fue que Rosado no quisiera ayudarlo en algo.

Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa, pero yo dije 'ojalá que no le encarguen a Yordi mi rescate', entonces fue cuando me preguntan quién quieres que se encargue...", inició Adal.