VIDEO. Indigente golpea a vocalista de ‘Los Recoditos’ por cantar

Mazatlán, Sinaloa.- Rafael González, vocalista de la banda ‘Los Recoditos‘, fue golpeado por sorpresa en la nuca por un indigente mientras cantaba en el Malecón de Mazatlán. Él mismo compartió el incidente en sus redes sociales.

González realizaba una transmisión en vivo desde sus cuentas personales con sus seguidores, comenzó a cantar ‘Es Bonito’, uno de los temas de la banda para uno de sus fanáticos.

Pero al poco tiempo de caminar e interpretar esta canción recibió un fuerte golpe en la nuca, a manos de un indigente, lo que lo obligó a detener la transmisión.

Minutos después, Rafael regresó a la pantalla para explicar lo sucedido, detalló a sus seguidores que su agresor fue detenido por las autoridades del Malecón.

Me madrearon plebes jajaja un indigente, no entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó su comida adentro, cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas, que Dios lo bendiga, pero por lo pronto hoy duerme bajo celdas y le darán comidita a mi amigo golpeador”, escribió el cantante junto a la publicación en Instagram.

Horas después, el vocalista de ‘Los Recoditos’ reveló que el golpe sí dejó secuelas en su salud, pues de acuerdo con los policías locales el indigente tenía conocimientos de boxeo.

Yo momentos atrás había visto a una persona, a un indigente, pero nunca me imaginé que el amigo, en su onda, en su rollo, vaya se le botó la canica y me dio un golpe cerca de la nuca, obviamente por la reacción me saqué de onda y le dije unas palabras”, aclaró Rafael González.

El cantante aseguró que el indigente y él tuvieron un enfrentamiento después de haber recibido el primer golpe.

El vocalista aclaró también que él llamó a la Policía Turística de Mazatlán para denunciar el golpe en la nuca y la inflamación que este le causó.

No creo que estuviera drogado, yo creo que es una persona que ya está mal de su cabeza(…) cuando le pregunté: ‘oye loco, ¿por qué me pegaste?’, me dice: ‘me mentaste la madre y seguiste cantando”, dijo Rafael en una entrevista.

Los fans del cantante no tardaron en reaccionar, aplauden que no pasó a mayores y le desearon pronta recuperación por la agresión que padeció.