VIDEO. JLO y Maluma derrochan sensualidad en los American Music Awards 2020

México.- El performance que presentaron Jennifer Lopez y Maluma se llevó la noche durante la entrega de los American Music Awards 2020, pues la pareja derrochó sensualidad al interpretar ‘Pa’ ti' y 'Lonely'.

El evento se llevó a cabo la noche de este domingo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, donde estrellas como Billie Eilish, Katy Perry, Dua Lipa y BTS tuvieron una presentación especial en vivo.

Pero la noche fue de JLO y Maluma, quienes derrocharon más que sensualidad en su presentación con ‘Pa’ ti' y 'Lonely’, tema que estrenaron en octubre pasado.

La intérprete de 51 años lució un traje negro transparente con el que no dejó nada a la imaginación. Y por su parte, Maluma lució un traje negro con rayas y lentes negros.

Según han desvelado varias fuentes al portal Page Six, la cadena ABC siguió muy de cerca todos sus movimientos para asegurarse de que no se saltaran las directrices que habían recibido acerca de lo que estaba permitido y lo que no, y los encargados de cortar la retransmisión si alguien iba demasiado lejos sudaron la gota gorda cuando Maluma se tumbó encima de JLO al mismo tiempo que entonaba algunos de los versos más subidos de tono de su tema.

La edición 2020 de los American Music Awards no contó con público y tuvo que limitar la presencia de estrellas.

