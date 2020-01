VIDEO. Justin Bieber le da portazo en la cara a su esposa Hailey Baldwin ¿Pelearon?

Estados Unidos.- El cantante canadiense Justin Bieber volvió a acaparar los reflectores, pero no por el lanzamiento de un nuevo sencillo, sino por un momento bochornoso que vivió con su esposa, Hailey Baldwin, a quien por poco y le cierra la puerta de la camioneta en la que viajaban en la cara, al parecer iban enojados.

El momento quedó grabado en video, se le ve al cantante bajar a prisa de una camioneta negra, pero cierra la puerta con fuerza, sin importarle que podía golpear a su esposa, quien también bajó. Ella se veía un tanto molesta.

Indiferente, el intérprete de ‘Baby’ tampoco respondió el saludo de un hombre. Todo da a entender que la pareja acababa de discutir.

Internautas desaprobaron el actuar de Justin Bieber, de 25 años, señalan que se ve claro que su intención era cerrarle la puerta en la cara a su mujer de 23 años, lo que no es justificable, pues sabía que le podía pegar en el rostro.

Se la aventó, cómo no va saber o darse cuenta que la mujer va a salir”, “Pobre de ella, qué vergüenza pasó”, “Definitivamente van peleando”, “Por la actitud que se les ve a los dos, venían peleando”, escribieron internautas.

Otros en Instagram señalan que no es de caballeros tratar así a la mujer, incluso retomaron lo que dice Selena Gomez sobre él en la canción ‘Lose you to love mi’, donde dice: ‘Disfrutabas el dolor porque no era tuyo… ese juego me estaba matando suavemente...’. Más tarde, la cantante confirmó que sí sufrió maltrato psicológico por parte de Justin Bieber y que la canción era una forma de cerrar ese capítulo con él.

Es a lo que se refiere Selena Gomez sobre él, pobre Hailey haber hasta cuando se libra de él”, escribió un instagramer.