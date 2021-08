México.- Kimberly Loaiza presumió en su canal de YouTube el antes y después de haberse sometido a varias cirugías estéticas, principalmente la del aumento de busto, pues aseguró que tras su segundo embarazo, sus senos “quedaron como pasitas”.

La influencer con más de 29 millones de seguidores en Instagram, es la pareja sentimental de Juan de Dios Pantoja, otro popular creador de contenido, con quien tiene dos hijos: Kima Sofía y Juanito.

Aunque ella misma publicó a principios de julio algunos videos en Instagram sobre su estancia en el hospital para hacerse unos “arreglitos”, fue hasta finales del mes que decidió revelar qué se hizo, pues ya no estaba conforme con su figura luego de dos embarazos.

En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas”, dijo en el video “Me operé”.